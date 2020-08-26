В Вологодской области с 27 августа заработают кинотеатры, театры и дома культуры

26.08.2020 [Общество]

В Вологодской области с 27 августа снимут ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, об этом объявили на заседании регионального оперативного штаба. 

«По согласованию с Роспотребнадзором считаю возможным продолжить работу по снятию ограничений второго этапа», - сказал губернатор области Олег Кувшинников.

Так, с четверга в Вологодской области разрешается работа театров, кинотеатров, домов культуры, аквапарков. Учреждения культуры должны будут соблюдать ряд условий: загрузка залов не более 50%, рассадка зрителей в шахматном порядке. Кроме того, организациями должны соблюдаться требования Роспотребнадзора по организации работы в условиях распространения коронавируса.

Спортивные мероприятия разрешили проводить с участием зрителей, но для закрытых помещений максимальная загрузка зала должна составлять 25%, для открытых стадионов – 50%. Соблюдение всех требований Роспотребнадзора также обязательно.

При этом, как отметил Кувшинников, режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен до 14 сентября. 

«Осенний период – это время формирования коллективов, когда все возвращаются из отпусков. Начинают работы классы, учебные группы, трудовые коллективы. Поэтому существует определенный риск всплеска заболеваемости. Для того, чтобы оценить развитие ситуации с пандемией в условиях формирования коллективов, а инкубационный период – 14 дней, нам необходимо две недели. Поэтому я поручаю продлить режим «повышенная готовность» по 14 сентября включительно», - отметил Кувшинников.

Тэги: коронавирус

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