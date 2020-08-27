«В этом дворе пастельные тона. Значит нужно что-то родное - деревенька, Белов, церкви»: художник Олег Иванов о новом граффити на Фрязиновской

27.08.2020 [Культура]

Рисунок с изображением писателя Василия Белова появился на днях в одном из дворов Вологды. 22 августа в районе улицы Фрязиновской прошел конкурс граффити, приуроченный к Дню государственного флага. Участникам предлагалось использовать в работах цвета российского флага, а также символы и уникальные черты Вологды для украшения микрорайона улицы Фрязиновской.

Участники мероприятия разрисовали разнообразными граффити хоккейный корт школы №14. Помимо этого художник Олег Иванов нарисовал во дворе дома 27а по улице Фрязиновской картину с портретом Василия Белова и его цитатой: «Человек счастлив, пока у него есть Родина».

- Изначально я отталкивался от той цветовой гаммы, которую мы видим в этом дворе. Бледные цвета, пастельные оттенки. Значит нужно было что-то такое душевное, родное, своё. Деревенька, Белов, церкви, кружево. Так и появился этот образ, - рассказал NewsVo Олег Иванов.

Художник и дизайнер Олег Иванов живет и работает в Вологде второй год.

- Вернулся на свою малую родину, до этого почти 20 лет не был здесь, - говорит Олег. – Я закончил школу в Вологде и уехал поступать в художественное училище на Урал. Там остался и потом работа была такая, что ездил по всей стране и за рубеж, оформлял помещения, расписывал стены. 

За последние два года Олег Иванов стал известен многим вологжанам не только своими работами по оформлению пространств, но и участием в нескольких творческих проектах и выставках «Театр в лицах» (2018), «Истоки» (2019) в рамках творческого объединения «Самовар», «Театр без сцены» (2019), «Когда мы были на войне» (2020), «Вологжане-современники» (2020), «Всем тем, которых забывать нельзя» (2020).

На вопрос, над чем он работает в данный момент, Олег Иванов рассказал NewsVo, что оформляет столы для кафе на улице Ленина. Каждый стол будет рассказывать об одном из районов Вологодской области.

- Задача - познакомить жителей и гостей города с нашим краем, - говорит художник.

В материале использованы фотографии работ Олега Иванова, предоставленные автором.

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