В Вологде откроется выставка работ нового объединения художников и фотографов «Самовар»

30 августа в центре культуры «Красный угол» откроется выставка нового творческого объединения художников и фотографов Вологды «Самовар». В экспозиции — живопись, графика, фотографии, инсталляции.

— «Самовар» объединил художников и фотографов, совершенно разных по своему стилю, технике и опыту работы. На выставке будут представлены как отдельные живописные работы художников, так и целые серии. Документальные и арт-фотографические истории, графика и инсталляции, — сообщают организаторы.

Посетители выставки увидят работы, выполненные участникам объединения по результатам арт-экспедиции в Кирилловский район в июне этого года. За пять дней дизайнер интерьера Дарья Петровская, фотографы Михаил Трапезников и Полина Цветкова, художники Екатерина Пермякова, Олег Иванов и художник-ювелир Семен Ганичев побывали в Кириллове, Ферапонтово, Горицах и Нило-Сорской пустыни.

— Обращение к истокам связано с желанием собравшихся в эту поездку остановиться и снять и написать что-то для души в месте исторической памяти. Ведь каждый художник, особенно в начале своего пути, мечтает творить то, что ему велит сердце и душа! Но к сожалению в жизни мы все ограничены обязательствами и текущими задачами. Именно так и появилось новое творческое объединение, — сообщают организаторы.

В будущем участники «Самовара» планируют отправляться в подобные арт-экспедиции ежегодно и по итогам своим пленэров проводить выставки работ.

Выставка будет работать до 30 сентября, вход свободный.