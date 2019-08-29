В Вологде откроется выставка работ нового объединения художников и фотографов «Самовар»

29.08.2019 [Культура]

30 августа в центре культуры «Красный угол»  откроется выставка нового творческого объединения художников и фотографов Вологды «Самовар». В экспозиции — живопись, графика, фотографии, инсталляции.

— «Самовар» объединил художников и фотографов, совершенно разных по своему стилю, технике и опыту работы.  На выставке будут представлены как отдельные живописные работы художников, так и целые серии. Документальные и арт-фотографические истории, графика и инсталляции, — сообщают организаторы.

Посетители выставки увидят работы, выполненные участникам объединения по результатам  арт-экспедиции в Кирилловский район в июне этого года. За пять дней дизайнер интерьера Дарья Петровская, фотографы Михаил Трапезников и Полина Цветкова, художники Екатерина Пермякова, Олег Иванов и художник-ювелир Семен Ганичев побывали  в Кириллове, Ферапонтово, Горицах и Нило-Сорской пустыни.

— Обращение к истокам связано с желанием собравшихся в эту поездку остановиться и снять и написать что-то для души в месте исторической памяти. Ведь каждый художник, особенно в начале своего пути, мечтает творить то, что ему велит сердце и душа! Но к сожалению в жизни мы все ограничены обязательствами и текущими задачами. Именно так и появилось новое творческое объединение, — сообщают организаторы.

В будущем участники «Самовара» планируют отправляться в подобные арт-экспедиции ежегодно и по итогам своим пленэров проводить выставки работ.

Выставка будет работать до 30 сентября, вход свободный.

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