Череповчанина будут судить за распространение фейка о коронавирусе и оскорбление полицейских

Череповецкий городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Григория Винтера, обвиняемого в распространении недостоверной информации о коронавирусе и оскорблении представителей власти.

Как NewsVO сообщал ранее, следствие полагает, что Винтер не позднее 19 апреля 2020 года разместил в различных группах в социальной сети заведомо ложную информацию об этапировании УФСИН России по Вологодской области лиц, имеющих признаки коронавирусной инфекции, совместно с лицами, не страдающими заболеванием.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Кроме того, 06.05.2020 г. Винтер, находясь в квартире в Череповце, выражая свое недовольство законными действиями сотрудников СК РФ по Вологодской области, отдела в г. Череповце УФСБ России по Вологодской области, ОМОН (г. Череповец) Управления Росгвардии РФ по Вологодской области, производивших обыск в его жилище, осознавая, что они являются представителями власти, находятся при исполнении своих должностных обязанностей, публично высказал в их адрес оскорбления, выраженные в форме грубой нецензурной брани», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В настоящий момент уголовное дело передано судье.