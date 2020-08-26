Роспотребнадзор пока не разрешил проведение съёмок фильма «Одна» в аэропорту Вологды

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области пока не разрешило съемки фильма «Одна», которые планировалось провести в сентябре аэропорту Вологды. Об этом на своей странице в социальной сети накануне сообщил ассистент режиссера фильма Андрей Светлов.

- Всем привет! Информация по съёмкам в Вологде будет в ближайшие дни, т.к. местный Роспотребнадзор не дал добро на проведение съёмок в аэропорту Вологды. Сейчас этот вопрос решается, но конкретной информации на данный момент нет... Ждем, друзья.

Напомним, что в начале августа кинорежиссер Дмитрий Суворов сообщил, что вологодский аэропорт выбран местом съемок фильма «Одна». Это будет рассказ об авиакатастрофе, которая произошла в Амурской области. Вологодский аэропорт идеально подошел для этой задачи потому, что действие фильма происходит в 80-х годах ХХ века, а этот аэропорт с тех пор не реконструировали.

Жителей Вологды приглашали принять участие в съемках этого фильма. Люди прислали более 5 тысяч заявок на участие. Ассистент режиссера Андрей Светлов говорит, что списки утверждённых уже составлены, но звонить всем буду только после принятия положительного решения.

Сейчас съемки этого фильма проходят в городе Губаха в Пермском крае.

