В Вологде из-за сообщения о минировании эвакуируют людей из детсадов

В 17 детских садах Вологды идет эвакуация воспитанников, в администрацию города поступило анонимное сообщение о том, что в них заложены бомбы.

— По словам начальника Управления образования Вологды Ирины Гуляевой, сейчас во всех дошкольных учреждениях ведется эвакуация, потому что звонивший не сообщил, в каких именно детских садах оставлены опасные предметы, — сообщает вологда.рф.

Детей вывели на улицу. Воспитатели и руководители дошкольных учреждений обзванивают родителей, чтобы те забрали малышей домой. На месте работают спецслужбы и медработники.

Ранее NewsVo сообщал, что 20 августа в Вологде из-за анонимного сообщения эвакуировали посетителей и персонал десяти торговых центров. Информация о заложенных бомбах тогда не подтвердилась.