В Вологде эвакуируют людей из торговых центров

В Вологде эвакуируют посетителей и персонал торговых центров. По данным новостного сайта городской администрации вологда.рф, в правоохранительные органы поступила информация о минировании ТЦ в областной столице.

— О каком именно торговом центре идет речь, неизвестно, точные данные аноним не передал. По этой причине принято решение о проверке и эвакуации девяти крупных торговых центров, среди которых Центральный универмаг, ТЦ на ул. Мира и другие, — говорится в сообщении.

Известно также, что во второй половине дня 20 августа людей эвакуировали из ТЦ "Озазис", ТЦ "Магистраль", ТЦ "Кит".

В пресс-службе УМВД по Вологодской области и пресс-службе Росгвардии по Вологодской области корреспонденту NewsVo не смогли прокомментировать происходящее.

UPD: вечером в пресс-службе областного УМЧС сообщили, что всего было проверено 10 торговых центров областной столицы, эвакуировано в общей сложности четыре тысячи человек, информация о минировании не подтвердилась