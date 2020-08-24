Научные мастер-классы для школьников пройдут в вологодском технопарке «Кванториум» 26 августа

24.08.2020 [Общество]

Научные мастер-классы для школьников пройдут 26 августа в вологодском технопарке «Кванториум» в честь годовщины со дня его открытия. Вход на мероприятия бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

- В 10 часов стартует «Большое путешествие по «Кванториуму». Это мастер-классы для школьников в формате интерактивного квеста, - говорится в анонсе праздника. - Ребята получат уникальную возможность познакомиться с квантумами, выполнив увлекательные задания почти в каждом из них. А вечером жители города смогут полюбоваться на световой арт-проект, который ровно в 20.30 появится на фасаде здания технопарка по адресу: проспект Победы, 72. 

Наблюдать световой арт-проект можно будет со стороны виадука.

На мастер-классах ребята будут управлять роботами, проведут химические опыты в настоящей лаборатории, соберут электрическую схему и запустят машинку на водородном топливе, попробуют себя в роли дизайнеров и познакомятся с высокими технологиями в хайтек-цехе. 

По словам организаторов, квест будет интересен школьникам всех возрастов, но в основном рассчитан на детей от 9 лет и старше.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией количество участников ограничено. Желающих поучаствовать в квесте будут принимать только до 10:00.

Ранее NewsVo сообщал, что детский технопарк «Кванториум» открылся в Вологде год назад. За первый год работы в здесь прошли обучение 1500 детей, проведены 240 мероприятий, в которых приняли участие более 13000 человек. В технопарке работают 17 педагогов. Обучение в «Кванториуме» производится по сертификатам дополнительного образования. 
 

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