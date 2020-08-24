Ограбившего кондуктора череповчанина приговорили к семи годам колонии

24.08.2020 [Происшествия]

В Череповце огласили приговор за нападение на кондуктора трамвая ранее судимому 47-летнему местному жителю. Мужчину приговорили к семи годам колонии за разбой с применением оружия и незаконное проникновение в помещение. 

Судом было установлено, что утром 29 марта, находясь в вагоне трамвая №4, решил совершить разбойное нападение. Когда трамвай прибыл на конечную, кондуктор вышла на улицу и отправилась в здание диспетчерской МУП «Электротранс». 

- Подсудимый пошел за ней. Кондуктор, открыв кодовый замок входных дверей диспетчерской, сообщила ему, что посторонним лицам вход в помещение, запрещен. Череповчанин, игнорируя данное обстоятельство, напал на кондуктора, а именно втолкнул её в диспетчерскую, зашел туда сам, достал нож и подошел к ней. Удерживая нож, направив лезвие в сторону кондуктора, он жестами потребовал от нее передать ему сумки, на что получил отказ. Тогда подсудимый выхватил из рук женщины сумку кондуктора и ее личную сумку, выбежал из диспетчерской и скрылся с места преступления. Тем самым он причинил МУП «Электротранс» материальный ущерб на общую сумму 2480 рублей, ПАО «Сбербанк России» - на сумму 16 363 рубля 86 копеек, кондуктору - на общую сумму 500 рублей, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, при отработке ближайшей местности в зарослях кустов возле теплотрассы росгвардейцы обнаружили описанного кондуктором мужчину. Ножа при нем уже не было, а неподалеку лежала пачка различных купюр и похищенная сумка. 

На суде череповчанин признал вину частично, заявив, что незаконного проникновения в помещение не было: когда кондуктор открыла дверь, он схватил сумку, а женщина вместе с сумкой втащила его в помещение. Тем не менее, суд посчитал, что виновность мужчины нашла свое подтверждение в ходе заседания показаниями потерпевшей свидетелей и материалами уголовного дела.

По совокупности приговоров нападавшему назначили наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года 3 месяца 22 дня, присоединив к вновь назначенному наказанию неотбытое по предыдущему приговору. 

Тэги: разбой, кондуктор

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