В Череповце грабитель напал на кондуктора трамвая и отобрал сумку с выручкой

31.03.2020 [Происшествия]
В Череповце грабитель напал на кондуктора трамвая и отобрал сумку с выручкой

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на кондуктора трамвая.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 10 утра 29 марта. На трамвайной остановке у дома №30 на улице Мира неизвестный напал на кондуктора. Угрожая женщине ножом, подозреваемый забрал у неё сумку с выручкой и скрылся. Сумма ущерба составила около 2400 рублей. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы установили приметы грабителя и направление, в котором он убежал.

«При отработке ближайшей местности в зарослях кустов возле теплотрассы росгвардейцы обнаружили схожего по приметам мужчину. Ножа при нем уже не было, а неподалеку лежала пачка различных купюр и похищенная сумка. Бойцы вневедомственной охраны задержали злоумышленника и установили его личность», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый череповчанин. Его передали полицейским. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Тэги: кондуктор, грабеж
Фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

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