Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Великоустюгском районе

24.08.2020 [Происшествия]
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Великоустюгском районе

В Великоустюгском районе утром 24 августа столкнулись "Митсубиси" и "Опель". ДТП произошло на 414 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас.

По данным пресс-службы областного УМВД, 38-летний мужчина за рулем "Митсубиси", двигаясь в сторону Великого Устюга, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Опель" под управлением 37-летнего мужчины. В аварии пострадали оба водителя, а также а также четыре пассажира «Митсубиси»: 35-летняя женщина, 29-летний мужчина и два мальчика, 11 и 12 лет. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.

На месте работали наряды ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде в столкновении ВАЗа и КамАЗа пострадали три человека. ДТП произошло около 14 часов 22 августа на перекрестке улиц Можайского и Текстильщиков. 

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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