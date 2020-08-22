Три человека пострадали в столкновении ВАЗа и грузовика в Вологде

В Вологде в столкновении ВАЗа и КамАЗа пострадали три человека. ДТП произошло около 14 часов 22 августа на перекрестке улиц Можайского и Текстильщиков.

64-летний водитель грузовика ехал по улице Текстильщиков и при повороте налево, на улицу Можайского, не предоставил преимущество ВАЗ-21083, который ехал по улице Можайского в сторону улицы Беляева. В аварии получили травмы три человека, ехавшие в легковом авто. 26-летний водитель с ушибами лечится амбулаторно, двое его пассажиров госпитализированы, сообщает Вологда.рф со ссылкой на городской отдел ГИБДД.