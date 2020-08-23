18 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 32 пациентам. По количеству новых заболевших вновь лидирует Череповец — 18. 10 новых случаев COVID-19 в Вологде, два в Кадуйском районе, по одному в Харовском и Тотемском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 115 пациентам. Большая часть из них — 2 609 — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 34 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 472 человека.

Вологодская область находится на втором этапе снятия ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями), учреждения дополнительного образования. При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская область вошла в число регионов, где ситуация с распространением COVID-19 оценивается как удовлетворительная. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал все регионы России по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R.