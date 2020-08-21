Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной

Вологодская область вошла в число регионов, где ситуация с распространением COVID-19 оценивается как удовлетворительная. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал все регионы России по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше — может начать расти.

Так, в группу «зеленых» регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский края.

Вологодская область, как сообщают РИА новости, отнесена Тавадяном к «желтым» регионам, где ситуация удовлетворительная. В этой же группе Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан и другие.

В «красной» зоне остаются 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 32 пациентам. Больше всего новых случаев выявили в Череповце — 14. Еще шесть заболевших в Шекснинском районе, четыре в Грязовецком районе, три в Вологде, два в Сямженском районе, два в Череповецком районе и один в Белозерском.

Вологодская область находится на втором этапе снятия ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями), учреждения дополнительного образования. При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа.