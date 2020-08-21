Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной

21.08.2020 [Общество]

Вологодская область вошла в число регионов, где ситуация с распространением COVID-19 оценивается как удовлетворительная. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал все регионы России по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше — может начать расти.

Так, в группу «зеленых» регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский края.

Вологодская область, как сообщают РИА новости, отнесена Тавадяном к  «желтым» регионам, где ситуация удовлетворительная. В этой же группе Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан и другие.

В «красной» зоне остаются 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 32 пациентам. Больше всего новых случаев выявили в Череповце — 14. Еще шесть заболевших в Шекснинском районе, четыре в Грязовецком районе, три в Вологде, два в Сямженском районе, два в Череповецком районе и один в Белозерском. 

Вологодская область находится на втором этапе снятия ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями), учреждения дополнительного образования. При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция
Солиста «Зверей» Романа Билыка огорчил мусор на набережной Вологды
35 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский губернатор заявил, что мусорный полигон под Великим Устюгом построят к 2024 году
В Вологде эвакуируют людей из торговых центров
В Вологодской области двое пациентов с COVID-19 пытались сбежать из «скорой» по пути в госпиталь
Контактировавших с COVID-больными в Череповце привезли в Шексну на обсервацию
В домах нескольких микрорайонов Вологды на три дня отключат газ
Из-за посылки с селедкой в Череповце эвакуировали почтовое отделение
Роман Билык предложил вологжанам вместе с ним убрать мусор с набережной
21.08.2020 [Общество]

Администрацию Белозерска оштрафовали на полмиллиона рублей за неисполнение предписания пожарных

501
0
21.08.2020 [Общество]

В администрации Вологды не знают, зачем разрыли тротуар на улице Горького

648
0
21.08.2020 [Общество]

Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной

1267
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ресторан «Николаевский» в Вологде из-за махинаций со счетчиком задолжал энергетикам более миллиона рублей
В Вологде начали продавать школьные и студенческие проездные на сентябрь
Еще один низкопольный трамвай отправили испытывать в Череповец
В администрации Вологды не знают, зачем разрыли тротуар на улице Горького
Администрацию Белозерска оштрафовали на полмиллиона рублей за неисполнение предписания пожарных
В Череповце фармацевта осудили за продажу сильнодействующего препарата без рецепта
Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

3415
0
21.08.2020 [БлогоVO]

Дали старт новому туристическому проекту, который в буквальном смысле свяжет главные городские достопримечательности

125
0
17.08.2020 [Обзор Прессы]

Под знаком «ЕСЛИ»: худрук Вологодского драмтеатра Алексей Ожогин озвучил планы на сезон 2020/2021

589
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика