33 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 33 пациентам. По количеству новых заболевших вновь лидирует Череповец — 13. 11 новых случаев COVID-19 в Вологде, три в Кадуйском районе, по одному в Кичменгско-Городецком, Шекснинском, Нюксенском, Сокольском, Харовском, Грязовецком районах

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 083 пациентам. Большая часть из них — 2 607 — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 34 случаях — плюс ещё два случая за сутки.

Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 442 человека.

Вологодская область находится на втором этапе снятия ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями), учреждения дополнительного образования. При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская область вошла в число регионов, где ситуация с распространением COVID-19 оценивается как удовлетворительная. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал все регионы России по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R.