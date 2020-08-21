Ресторан «Николаевский» в Вологде из-за махинаций со счетчиком задолжал энергетикам более миллиона рублей

21.08.2020 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области постановил взыскать с ООО «Ресторан „Николаевский“ более миллиона рублей долга за неоплаченную электроэнергию. Нарушения, допущенные заведением при работе с электросчетчиком, были выявлены в ходе проверки в июле 2019 года.

Проверку проводили сотрудники Вологодской областной энергетической компании. Они выяснили, что электросчетчик неисправен:  сведения о количестве электроэнергии, израсходованной рестораном, были недостоверными.

— Компания сделала вывод о том, что Рестораном совершается безучетное потребления электроэнергии, и предложила ему оплатить счёт за предоставленные услуги, рассчитанные с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств и количества часов работы, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С результатами проверки „Николаевский“ не согласился, долг не был оплачен, поэтому ВОЭК подала иск в суд, в котором требовала взыскать с ресторана 1 051 063 рублей 63 копеек за услуги по передаче электроэнергии. В рамках административного дела была проведена экспертиза. В ее заключении говорится, что прибор был исправен, следов повреждений пломбы не выявлено. 

— Однако эксперт обратил внимание на то, что пароль для перепрограммирования через уровень доступа admin был указан в руководстве по эксплуатации к спорному прибору, что дало возможность Ресторану внести изменения в настройки учёта технических потерь, — сообщает пресс-служба судов.

В итоге Арбитражный суд признал, что факт изменения настроек прибора учета подтвержден материалами дела и является доказанным.

— Несанкционированное вмешательство в работу прибора учета само по себе свидетельствует о безучетном потреблении энергии независимо от того, каким образом данное вмешательство в итоге повлияло на работу прибора учета, — заключил судья.

Исковые требования энергетиков были удовлетворены в полном объеме, ООО „Ресторан ‚Николаевский‘ обязали выплатить заявленную сумму долга. 

Ранее NewsVo сообщал, что после карантина предприниматели Вологодской области массово столкнулись с санкциями энергетиков. Им были выставлены многомиллионные счета за свет, которые просто убьют бизнес. Энергетики уверяют, что предъявляют требования именно за кражу электричества. Однако доказательств воровства нет. А полиция после проверок отказывает в возбуждении уголовных дел.

Тэги: рестораны, энергетики, электричество, долги

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