Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

Наталья Рюмина

После карантина предприниматели Вологодской области массово столкнулись с санкциями энергетиков. Им были выставлены многомиллионные счета за свет, которые просто убьют бизнес. Энергетики уверяют, что предъявляют требования именно за кражу электричества. Однако, доказательств воровства нет. А полиция, после проверок, отказывает в возбуждении уголовных дел.

Сорвал пломбу — плати

Предприниматели имеют на руках доказательства, что пользовались ресурсами честно, в этом не сомневаются даже правоохранительные органы. Всё дело в нарушенных пломбах на электросчётчиках.

18 мая этого года в селе имени Бабушкина прошла плановая проверка электросчётчиков в пекарне райпотребсоюза (РПС). Проверяющие обнаружили отсутствие пломб. На следующий день энергетики составили акт о безучётном потреблении, посчитав, что в пекарне потратили 203 760 кВт на 1 053 506 рублей.

Расчёт безучётного объема электроэнергии был выполнен в соответствии постановлением правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

В первом пункте третьего приложения, в частности, указано, что если у потребителя сорвана пломба, то ему посчитают электроэнергию, умножив максимальную мощность всех приборов на максимальное количество времени, которое их могли использовать. Разбираться, было ли потребление электроэнергии без учёта на самом деле, никто не будет.

Пытаясь доказать свою добросовестность, райпотребсоюз направил счётчик на экспертизу в ФБУ «Вологодский ЦСМ». Его специалисты подтвердили, что в работу прибора никто не вмешивался.

Как пояснили в самом РПС, история с сорванной пломбой длится с 2016 года. Тогда к счётчику подключили новое оборудование. Энергетиков об этом предупредили и вызвали в пекарню, чтобы установить новые пломбы. Но никто так и не приехал. Вскоре в суматохе о пломбах забыли на несколько лет до майской проверки.

Пока дело РПС стоит на месте. Энергетики закрыли глаза на проведённую экспертизу счётчика. В своей работе они решили руководствоваться не фактами и доказательствами, а вышеназванным постановлением правительства, которое априори приравнивает сорванную пломбу, по сути, к воровству.

Пять миллионов за подогрев чайника

С подобной ситуацией столкнулось и в ООО «Леденьга» в Бабушкинском районе. Сельхозфирма уже прошла несколько судов, где пытается доказать, что не воровала электроэнергию. Ей выставлен счёт более чем на 5 млн рублей — так же из-за сорванной пломбы.

Предприятие в 2018 году заключило договор с «МРСК Северо-Запада» на поставку электроэнергии. В пункте 5.10 данного договора сказано, что при выявлении случаев безучётного потребления составляется акт, на основании которого поставщик вправе взыскать, а покупатель обязан оплатить стоимость безучётного потребления.

28 февраля 2019 года сотрудники МРСК в присутствии представителя «Леденьги» составили такой акт. В нём зафиксировали срыв пломбы с вводного рубильника и самовольное подключение электрического провода с переносной розеткой. В итоге энергетики предъявили ООО требование об оплате безучётного потребления электричества на сумму в 5 млн рублей. А затем подали на компанию в суд.

Владелец фирмы в суде объяснил, что купил металлический склад, в который было легко проникнуть. Этим и воспользовались сотрудники других компаний, у которых на территории также находились здания. Работники грели чайник.

Суд эти доводы отклонил, так как обязанности «обеспечения надлежащего техсостояния, безопасности эксплуатируемых энергосетей, исправности приборов, а также по соблюдению режима потребления энергии, по общему правилу, возложено на потребителя». Не помогло представителям ООО и то, что в полиции не нашли фактов воровства электроэнергии со стороны общества.

«Делом занималась полиция, электрикам отказали в возбуждении уголовного дела по факту воровства электроэнергии. В 20 метрах от нашего здания стоит подстанция, и там стоит точка учёта, к ней привязано два объекта — наш и соседнее здание. На подстанции можно было легко проверить, была ли утечка электричества, при этом энергетики периодически снимают там показания, отражая их в счетах. Поэтому те потери, которые мне насчитали, они не обоснованы», — пояснил NewsVO гендиректор «Леденьги» Николай Самыловский.

Презумпция виновности

Интересы «Леденьги» и бабушкинского РПС сейчас пытается отстоять юрист Николай Шалаевский. В общей сложности, у него восемь подобных дел, и во всех огромные суммы требований.

Шалаевский говорит, что постановление правительства, на которое ссылаются энергетики, по сути, устанавливает презумпцию виновности.

«Даже если ты доказал, что электроэнергию не крал, не искажал показания счётчика, всё равно ты должен заплатить. Причём штрафы измеряются не 500 рублями, а миллионами. Для сравнения, за погибшего человека в ДТП в пользу родственников с виновного взыщут в пределах миллиона рублей. За причинение вреда здоровью взыщут максимум сто тысяч рублей. Здесь же не мелочатся», — комментируют ситуацию юрист.

Деньги за безучётное потребление электричества энергетики могут взыскать максимум за 365 дней. В этом случае облегчить ситуацию потребителям, которые попали в сложную ситуацию из-за сорванной пломбы, не воровав электричества, помогли бы ежемесячные проверки, но их никто не делает.

«Энергетики не торопятся проводить проверки часто. Например, в Бабушкинском РПС, так и получилось, была заявка, было порядка 8 звонков энергетикам о замене пломбы, однако за 4 года в пекарню так никто не пришёл. На вопросы полиции, почему представители энергетиков не пришли в 2016 году заменить пломбу, они просто ответили, что не помнят и всё, — рассказывает Николай Шалаевский.

Подобная ситуация с «безучёткой» произошла и у женщины в Грязовецком районе.

«Мы запрашивали информацию о том, есть ли у энергетиков потери на их счётчике, потому что женщина после контрольного счётчика — единственный потребитель, и они дали нам ответ, что нет, но всё равно оправдали свои действия по выставлению крупных счетов постановлением правительства», — говорит юрист.

Постановление правительства не может противоречить ни Уголовному кодексу, который говорит о презумпции невиновности, ни Кодексу об административных правонарушениях. Так, в статье 7.19 КоАП сказано, что «самовольное подключение к электрическим сетям влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей».

Однако суды обычно ставят во главу именно постановление, а не кодексы. По всем восьми делам, над которыми сейчас работает Николай Швалаевский, уголовные и административные дела были прекращены, так как воровства не было.

При этом в России существует судебная практика, где во время разбирательств подобные огромные «штрафы» были признаны недействительными.

Такое решение, например, 4 марта 2019 года вынес Нижегородский районный суд. Житель Нижнего Новгорода подал иск к ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» о признании недействительным акта проверки средств учёта электроэнергии. Ему насчитали более 250 000 рублей за сорванную пломбу. Суд встал на сторону истца. Он постановил, что такой акт должен содержать сведения, позволяющие достоверно установить обстоятельства, в связи с которыми потребление электроэнергии квалифицируется как безучётное.