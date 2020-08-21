Администрацию Белозерска оштрафовали на полмиллиона рублей за неисполнение предписания пожарных

21.08.2020 [Общество]

Администрацию города Белозерска оштрафовали по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение юридическим лицом содержащихся в исполнительном документе требований, связанных с обеспечением пожарной безопасности). Речь идет о неисполнении чиновниками решения суда 11-летней давности. 

Как пояснили NewsVo в пресс-службе судов Вологодской области, 8 декабря 2009 года администрацию Белозерска решением суда обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности на территории города. Так, например, чиновникам было велено обеспечить территории общего пользования противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения. Кроме того, необходимо было привести в исправное состояние закрытые источники противопожарного водоснабжения, оборудовать подъезды к пожарным водоемам, углубить их и расширить. Администрацию также обязали оборудовать пожарные пирсы у естественных источников водоснабжения.

— Администрация г. Белозерска ранее привлекалась к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа по ч. 1 и по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ. Судебный пристав-исполнитель неоднократно устанавливал новый срок для исполнения судебного решения, постановлением от 29 мая 2020 года срок исполнения был установлен до 1 июля 2020 года. Согласно акту от 8 июля 2020 года требования исполнительного документа исполнены не в полном объеме, — говорится в сообщении пресс-службы.

На суде представитель администрации вину в совершении правонарушения признал. Отметил, что не все нарушения требований пожарной безопасности, перечисленные в решении суда, устранены. Тем не менее, как отмечают чиновники,  в 2019 году большая часть нарушений была устранена.

 

Суд, исследовав представленные доказательства, счел вину администрации города Белозерска доказанной. С учетом всех обстоятельств дела, было назначено наказание менее минимального размера, предусмотренного санкцией статьей, — штраф в 500 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Часть 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц в размере от 1 000 000 до 3 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для граждан – от 200 000 до 500 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 200 000 до 500 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее NewsVo сообщал, что в администрации Белозерска проведут служебную проверку из-за сорванных сроков ремонта двух объектов -  центрального стадиона и спортивной площадки возле школы № 1.

Тэги: Белозерск, нарушения, пожарная безопасность

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