«Вологодский мясодел» оштрафовали на 150 тысяч рублей за фарш с сальмонеллой

20.08.2020 [Общество]

Суд оштрафовал ООО «Вологодский мясодел» за нарушение требований к безопасности мясной продукции.

Областное управление Роспотребнадзора, проведя проверку продукции производителя, обнаружило в полуфабрикате «Мясной рубленый фарш “Домашний”» патогенные микроорганизмы – бактерии сальмонеллы. Общество не признало нарушение, сославшись на нарушение сроков экспертизы продукта, однако не обосновало это документально, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд принял во внимание то, что жизни и здоровью потребителей не был причинён ущерб, и назначил обществу штраф в размере ниже минимального - 150 тысяч рублей. Апелляционным судом решение было оставлено без изменений.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году вологодское ООО «Торгсервис-35» закупило на реализацию фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области.

Тэги: штраф, роспотребнадзор

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