В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области

14.02.2020 [Общество]

Вологодское ООО «Торгсервис-35» закупило на реализацию фарш из сырья без сопроводительных документов. По данным NewsVo, продукция могла быть реализована в магазине «Светофор» на Советском проспекте, 131А.

Так, специалисты Россельхознадзора с помощью мониторинга системы «Меркурий» выяснили, что «Торгсервис-35» в начале февраля купил у ООО «РОК-1 Ярославль» 84 килограмма фарша мясного «Москворецкий». Производителем продукта указано ООО «Систем Продукт» (Москва), дата выработки — 06 ноября 2019 года. 

При этом «Систем Продукт» произвел фарш из говядины односортной замороженной, шейки свиной, мяса птицы. Говядину фирме продало ООО «Дейман» из Ярославской области. В ходе сделки в системе "Меркурий"  были указаны несуществующие ветеринарные сопроводительные документы, производственные ветдокументы в системе вообще не указали. 

— При просмотре сведений на площадке ООО «Дейман», указанного производителем говядины, используемой для приготовления фарша, установлено, последние производственные ЭВСД (ред. — электронные ветеринарные сопроводительные документы) были оформлены в мае 2019 года, исходящие ЭВСД последние оформлены в июне 2019 года. Основным видом деятельности ООО «Дейман» является оказание ритуальных услуг, — сообщает управление Россельхознадзора по Вологодской и Новгородской областях.

В ведомстве посчитали, что вышеперечисленное свидетельствует о том, что для фарша использовалось мясо неизвестного происхождения. Россельхознадзор проведет проверки по месту работы указанных фирм в Ярославской области и Москве. 

Ранее NewsVo сообщал, что Россельхознадзор выявил поставку сыра «Российский» неизвестного происхождения в два образовательных учреждения Великоустюгского района. Речь идет об одном из детсадов района и школе-интернате.

Тэги: ветеринары, документы, россельхознадзор

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