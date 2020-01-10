Сыр неизвестного происхождения поставляли в детсад и школу-интернат в Великоустюгском районе

10.01.2020 [Общество]

Росссельхознадзор выявил поставку сыра «Российский» неизвестного происхождения в два образовательных учреждения Великоустюгского района. Как пояснили корреспонденту NewsVo в ведомстве, речь идет об одном из детсадов района и школе-интернате.

В оба учреждения сыр поступил от ООО «Север» из Кировской области, а туда — от индивидуального предпринимателя. К ИП продукция попала через двух посредников —  ООО «Корпорация Арабис» (Пермский край) и ООО «ТК Ветекс» (Курганская область).

Позже выяснилось, что к ООО «ТК Вертекс» сыр полутвердый «Российский», с маркировкой производства ООО «Мантуровский сыродельный комбинат», поступил без ветеринарной сопроводительной документации. Более того, по данным ФГИС «Меркурий», на площадке указанного производителя сыр с указанным наименованием и с датой выработки 18.11.2019 вообще не производился. 

Специалисты также проанализировали операции, проводимые  ООО «ТК Вертекс» и ООО «Корпорация Арабис» и выяснили, что в ноябре 2019 года поступившая в итоге на территорию Вологодской области была отправлена на одной и той же машине из Перми одновременно и в Киров, и в Курган. Это, как считают в Россельхознадзоре, «еще раз показывает нелогичность операций», проводимых между фирмами.

— Таким образом, на площадке ООО «ТК Вертекс» введена в оборот продукция неустановленного производителя, кроме того, установлена нелогичность транспортных операций в связи с удаленностью регионов, из которых поступила продукция на территорию Вологодской области, в отличие от расстояния от Вологодской области до производителя, в связи с нарушением при совершении операций с продукцией, в том числе поступившей в Вологодскую область, временных и территориальных рамок, — сообщает управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

 

Тэги: детское питание, сыры, россельхознадзор

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