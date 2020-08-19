Дом-музей Сергея Орлова в Белозерске получит 8,4 млн. рублей на ремонт и новую экспозицию

Мемориальный дом-музей Сергея Орлова в Белозерске получит 8,4 млн. рублей из городского бюджета на подготовку к юбилейным мероприятиям. Ремонтные работы в доме 1874 года постройки, расположенном на ул. Дзержинского, 12 в районном центре, не проводились порядка 40 лет.

«Для того чтобы достойно отметить юбилейную дату и отдать дань уважения земляку здесь, в Белозерске, пригласить гостей из крупных культурных центров, членов Союза писателей, мы выделим более шести миллионов рублей на ремонт исторического здания, а также более двух миллионов рублей на создание новой экспозиции, посвященной творческому пути поэта-фронтовика, — цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова. — Памятный творческий вечер проведем в день 100-летнего юбилея со дня рождения Сергея Орлова, 22 августа 2021 года. Департаменту финансов поручу выделить денежные средства, департаменту культуры — провести ремонтные работы и подготовить новую экспозицию».

Так, в доме будет отремонтирована цокольная часть фундамента, отмостка. Специалисты проведут гидроизоляцию, заменят сгнившие бревна в несущих конструкциях и чердачный утеплитель, лаги полов. Обновление затронет кровлю, полностью будет заменено печное отопление, появится пандус для маломобильных посетителей. Сметная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы.

«Сейчас здание находится в ограниченно работоспособном состоянии, что связано с физическим износом основных конструкций. Капремонт здесь проводился в 1981 году, именно тогда и было принято решение о создании музея поэта-фронтовика», — сообщает пресс-служба.

Разработкой проекта новой экспозиции занимаются дизайнеры из Санкт-Петербурга, музейное пространство обретет иное оформление и будет дополнено интерактивными элементами.

Ранее NewsVo сообщал, что 22 августа в Белозерске состоится презентация туристического маршрута «Планета Орлова». В городе созданы 10 арт-объектов, которые рассказывают о жизни и творчестве Сергея Орлова – известного поэта военного времени, именем которого названа одна из центральных улиц Вологды.