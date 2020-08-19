Презентация туристического маршрута «Планета Орлова» состоится в Белозерске 22 августа

19.08.2020 [Культура]

Презентация туристического маршрута «Планета Орлова» пройдёт в городе Белозерске Вологодской области 22 августа.

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске созданы 10 арт-объектов, которые рассказывают о жизни и творчестве Сергея Орлова – известного поэта военного времени, именем которого названа одна из центральных улиц Вологды.

Так, например, арт-объект «Жаворонок» в парке Победы рассказывает об Орлове, как о сценаристе. Арт-объект «На фоне нарисованного сада» в городском парке рассказывает о белозерском фотографе, который стал прототипом героя стихотворения «Фотограф» - «Снимаю, снял, испортил…». Скамья со стихотворением «Белое озеро» на пляже рассказывает о том, что озеро было для Орлова важным источником вдохновения. Всего таких объектов десять, они объединены в туристический маршрут.

Торжественная презентация маршрута «Планета Орлова» состоится 22 августа – в день рождения Сергея Сергеевича Орлова. В этом году поэту исполнилось бы 99 лет. 

Гостей мероприятия ждёт культурная программа у каждого из арт-объектов. Также каждый участник получит в подарок красочную карту этого маршрута.

Сбор участников состоится в 11.00 у Мемориального дома-музея Сергея Орлова по адресу: Белозерск, ул. Дзержинского, д.12. 

Мероприятие пройдёт с учетом санитарных требований – следование по маршруту на открытом воздухе небольшими группами с соблюдением социальной дистанции и в медицинских масках.
 

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