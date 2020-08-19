В Череповце рабочего оштрафовали на 20 тысяч рублей за гибель оператора лебедки

В Череповце суд оштрафовал мужчину, обвиняемого в причинении смерти коллеге по неосторожности.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года в г. Череповце на территории предприятия подрядной организацией осуществлялись работы по перемещению вагонов с сырьем по железнодорожному пути с помощью маневровой лебедки. Подозреваемый, проявив небрежность, не закрепил безопасным способом крюк тягового каната на вагон», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В результате крюк сорвался и ударил по голове оператора лебедки. От причиненных травм 33-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил виновному судебный штраф в размере 20 тыс. рублей.

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