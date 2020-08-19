В Вологде ВАЗ врезался в автобус

В Вологде в ночь на 19 августа водитель ВАЗа врезался в автобус. ДТП произошло на перекрестке улиц Зосимовская и Предтеченская.

По данным городского отдела ГИБДД, 23-летний водитель легкового авто двигался по улице Предтеченской со стороны улицы Прокатова в сторону Советского проспекта. Возле дома №11 молодой человек не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в "Олимп". Автобус был без пассажиров, двигался в гараж. В аварии получил травмы 24-летний водитель "Олимпа": с травмами он был доставлен в больницу.

Ранее NewsVo сообщал, что четыре человека получили травмы в столкновении «Киа» и «Доджа» в Шекснинском районе. ДТП произошло около 10.35 мск 18 августа на 65 км автодороги Вологда — Новая Ладога.