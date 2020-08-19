В Вологде ВАЗ врезался в автобус

19.08.2020 [Происшествия]

В Вологде в ночь на 19 августа водитель ВАЗа врезался в автобус. ДТП произошло на перекрестке улиц Зосимовская и Предтеченская.

По данным городского отдела ГИБДД, 23-летний водитель легкового авто двигался по улице Предтеченской со стороны улицы Прокатова в сторону Советского проспекта. Возле дома №11 молодой человек не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в "Олимп". Автобус был без пассажиров, двигался в гараж. В аварии получил травмы 24-летний водитель "Олимпа": с травмами он был доставлен в больницу.

Ранее NewsVo сообщал, что четыре человека получили травмы в столкновении «Киа» и «Доджа» в Шекснинском районе. ДТП произошло около 10.35 мск 18 августа на 65 км автодороги Вологда — Новая Ладога.

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца
Суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших в Вологодской области
Стало известно о 29-м умершем от COVID-19 в Вологодской области
В Череповце за месяц до выборов заменили главу избиркома
Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы
Ещё 29 человек заразились коронавирусом в Вологодской области
Оппозиционера Евгения Доможирова оштрафовали в Вологде за пропаганду фашизма
В Вологде назначили нового главу избиркома
«Убрать ветхость не только из деревень, но и из людей»: самый молодой глава сельского поселения Вологодской области рассказала о проекте #НеВетхие
Контактировавших с COVID-больными в Череповце привезли в Шексну на обсервацию
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

2788
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великом Устюге вахтовик украл стиральный порошок со склада, чтобы купить алкоголь
За сутки в Вологодской области выявили 33 новых случая коронавируса
Проект благоустройства Соляного сада в Череповце вошел в шорт-лист федерального конкурса
В Череповце будут судить мать выпавшего из окна шестилетнего мальчика
В Красавино произошел пожар в заброшенном здании «Вологодского текстиля»
Доктор онлайн
Количество заразившихся COVID-19 в психоневрологическом интернате Череповца увеличилось до 46 человек
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

2788
0
19.08.2020 [БлогоVO]

Раскопки в Вологде. Удалось найти целый кожаный мяч

18
0
17.08.2020 [Обзор Прессы]

Под знаком «ЕСЛИ»: худрук Вологодского драмтеатра Алексей Ожогин озвучил планы на сезон 2020/2021

389
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика