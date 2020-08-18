Жительницу Вологодского района приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя

18.08.2020 [Происшествия]

Суд вынес приговор 24-летней жительнице Вологодского района, обвиняемой в убийстве сожителя.

Как NewsVO сообщал ранее, 28 октября 2019 года тело 34-летнего погибшего с колото-резаными ранениями было обнаружено его родственниками в квартире в селе Кубенское, где он проживал с подсудимой. Девушка была задержана по подозрению в убийстве. На её одежде следователи обнаружили следы, похожие на кровь. 

«Суд установил, что 28.10.2019 г. в квартире в с. Кубенское Вологодского района между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимой и 34-летним Б. на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе нее подсудимая нанесла Б. ножом не менее шести ударов по туловищу, шее и конечностям. Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате трех колото-резаных ранений груди, осложнившихся острой кровопотерей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде обвиняемая частично признала вину и пояснила, что ударила потерпевшего ножом в ходе ссоры из-за ревности с его стороны. В тот момент она готовила бутерброды, а погибший стал на неё замахиваться. В содеянном девушка раскаялась.

Ей назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима. С осуждённой также взыскан 1 млн. рублей компенсации морального вреда и 24 715 рублей возмещения материального ущерба в пользу матери погибшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство

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