Жительницу Кубенского в Вологодском районе задержали по подозрению в убийстве знакомого

В Вологодском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы. Её подозревают в убийстве знакомого.

28 октября в селе Кубенском родственники обнаружили тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранениями. Об этом они сообщили правоохранителям.

«По подозрению в совершении убийства задержана 24-летняя знакомая потерпевшего, состоявшая с ним в близких отношениях. Следователями СКР при осмотре одежды женщины выявлены следы, похожие на кровь», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Ведется следствие. Решается вопрос об аресте подозреваемой.