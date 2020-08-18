Администрация Кириллова отчиталась о ликвидации зарослей борщевика, хотя его скосили сами жители

В Кириллове администрация отчиталась о ликвидации зарослей борщевика, хотя на самом деле жители выкосили опасное растение за свои деньги.

Историю своего взаимодействия с чиновниками в онлайн-приемной губернатора изложила жительница города. Женщина еще в начале июня обратилась к властям с просьбой ликвидировать заросли борщевика на заброшенных участках вблизи дома № 18 на улице Строителей районного центра. Ответа не последовало.

— 3 июля 2020 года я позвонила по телефонам в администрации города и района по рассмотрению моего заявления. Мне пояснили, что заявление рассмотрено, и денежные средства, выделенные на 2020 год на ликвидацию борщевика израсходованы и данный заброшенный участок за домом № 18 по ул. Строителей будет внесен в список по ликвидации борщевика на следующий год, — пишет жительница Кириллова.

Услышав такой ответ от городских властей, женщина вместе с соседкой в тот же день решили нанять работника и выкосить два заброшенных участка за их домами за свой счет. Борщевик в итоге 3 июля им выкосили за 5 тысяч рублей. А 10 июля жительнице Кириллова пришел письменный ответ из городской администрации: обращение рассмотрено, 30 июня 2020 года «были проведены мероприятия по ликвидации зарослей борщевика на территории города, в том числе и по ул. Строителей, за домом № 18».

— Прошу разобраться в данной ситуации и наказать виновных лиц администрации города за обман и не целевое расходование государственных денежных средств, возместить мне потраченные деньги на покос борщевика, — пожаловалась губернатору женщина.

Ответ на обращение готовили в администрации Кирилловского района. Чиновники сообщили заявительнице, что летом 2020 года в райцентре борщевик выкосили на улице Андреева (на это из бюджета потратили 49,7 тысяч рублей), а также на обочинах дорог города, в том числе и по ул. Строителей (сколько денег было направлено на эти работы, не рассказали).

— Информация о ликвидации зарослей борщевика за домом № 18 по ул. Строителей в г. Кириллове 30 июня 2020 года была дана ошибочно. Специалисту администрации города Кириллова, ответственному за предоставление вышеуказанной информации, вынесено замечание, — отмечают чиновники.

Вернуть жителям потраченные ими 5 тысяч рублей в администрации района отказались, но принесли извинения «за неправильно предоставленную информацию».

Ранее NewsVo сообщал, что департамент сельского хозяйства Вологодской области собирался потратить 4,9 млн рублей только на определение занятых борщевиком территорий в регионе.