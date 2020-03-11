4,9 млн рублей собираются потратить на определение занятых борщевиком территорий в Вологодской области

Департамент сельского хозяйства Вологодской области ищет подрядчика на выполнение работ по проведению фитосанитарного мониторинга в регионе. Сообщение об аукционе появилось на сайте госзакупок 21 февраля этого года, сам аукцион должен состояться 19 марта. Начальная (максимальная) сумма контракта – 4,9 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит выявить площади очагов распространения борщевика Сосновского на территории Вологодской области, установить степень засоренности, определить границы очагов и составить электронную карту. Обследовать будут территории городских и сельских поселений области за вычетом лесных земель, земель, занятых водными объектами, болотами, земель под дорогами, земель застройки, нарушенных земель, земель сельскохозяйственного назначения, заросших кустарником и мелколесьем. Всего предстоит проверить 1 212 337 га. По итогу будут выделены зоны, свободные от очагов борщевика Сосновского, с единичными очагами, с частичным распространением растения, с сильной степенью засоренности.

О борьбе с борщевиком на территории Вологодской области власти говорят регулярно. Зачастую это направление даже становится предвыборным обещанием.

Так, ранее NewsVo сообщал, что в 2017 году, когда проходили выборы глав сельских поселений и местных депутатов, кандидаты в главы Тоншаловского, Яргомжского и Ягановского поселений составили абсолютно одинаковые тексты о том, как они будут бороться с борщевиком «на научной основе».

А в Яргомжском поселении с ним собирался бороться не только глава, но и все кандидаты в депутаты от "Единой России". Все девять кандидатов обещали уничтожить зловредное растение. В этом году выясняется, что те, кто собирался бороться с борщевиком, даже не знает, сколько его в реальности растет на территории области.

Губернатор пообещал в свой предвыборный год, что из бюджета Вологодской области выделят 99 млн рублей на борьбу с борщевиком. Было это в июне 2019-го. Олег Кувшинников, выступая перед депутатами законодательного собрания, говорил о разработке региональной программы по борьбе с борщевиком.

«Поэтому предлагаю разработать межведомственную региональную программу по борьбе с борщевиком с финансированием на следующий год 99 миллионов рублей. Мы должны обеспечить безопасность наших людей!» - подчеркнул Олег Кувшинников.

При этом в бюджете 2020 года на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского пока предусмотрели 56,9 млн рублей. Сумма неплохая, учитывая то, что с 2016 по 2018 год на эти цели было потрачено всего 8,85 млн рублей в виде субсидий муниципальным образований. Обработано было 589 га земель. Начиная с 2019 года, условия получения субсидии муниципальными образованиями ужесточились.

Теперь субсидии предоставляются только тем поселениям, которые доказали свое право на владение земельным участком. На остальных землях борщевик собственники должны убирать самостоятельно - государство им в этом не поможет.

Из 56 млн, кроме запланированного мониторинга, уже выделены деньги на опрыскивание гербицидами очагов произрастания борщевика в Вологодском районе. Это около 8 млн рублей. Планируется, что на эти деньги обработают 120 га в Кубенском сельском поселении и 80 га в Подлесном сельском поселении. Соответствующие аукционы уже появились на сайте госзакупок.