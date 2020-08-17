В Вологодской области с 18 августа разрешат работу учреждений допобразования

В Вологодской области с 18 августа возобновляется работа учреждений дополнительного образования. Об этом в ходе заседания оперштаба по коронавирусной инфекции объявил глава региона Олег Кувшинников.

«В настоящее время семьи возвращаются из отпусков и остро встает вопрос об организации занятости детей. В связи с этим и в соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора предлагаю с 18 августа возобновить деятельность организаций, реализующих программы дополнительного образования детей и взрослых, в очном формате. Независимо от ведомственной принадлежности. С учетом завершения отпусков педагогов и ремонтных работ. Как и для других сфер, обязательным является соблюдение противоэпидемиологических требований и масочного режима», - сказал Кувшинников.

Всего свою работу возобновят около 800 организаций дополнительного образования в регионе.

Губернатор также отметил, что с 20 августа в регионе снимаются ограничительные карантинные мероприятия и отменяется режим самоизоляции работников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Заработают социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

Как и предполагалось, вузы и школы региона начнут работу с 1 сентября. В высших учебных заведениях станет обязательным ношение масок. Не использовать маски можно будет при проведении занятий творческой направленности, а также педагогам во время проведения лекций. При этом занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе, в закрытых помещениях они проводиться не будут. Во всех вузах будут регулярно проводиться измерения температуры, а в помещениях – дезинфекция воздуха.

В школах контакты между детьми сведут к минимуму – массовые мероприятия в образовательных учреждениях отменяются до конца года. Проведение противоэпидемических мероприятий также обязательно.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе руководители, сотрудники и родители 19 образовательных центров Вологодской области подписали обращение к губернатору Олегу Кувшинникову. Они считали действовавшие ограничительные меры неоправданными и просили разрешить им начать работать.