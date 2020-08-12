«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать

Руководители, сотрудники и родители 19 образовательных центров Вологодской области подписали обращение к губернатору Олегу Кувшинникову. Они считают действующие ограничительные меры неоправданными и просят разрешить им начать работать.

Согласно постановлению правительства Вологодской области № 907, с 3 августа разрешена работа ресторанов, спортивных клубов, бассейнов. Ранее были открыты детские сады, лагеря, торговые центры. Помимо этого в области проводятся массовые мероприятия такие как ЗаБег и Всероссийский детский фестиваль в «Корабелах Прионежья». Тем временем детские центры области, где занятия проводятся в малых группах и индивидуально, остаются закрытыми.

«С 27 марта 2020 года мы пытаемся существовать и сохранить наши организации, оплачиваем аренду, налоги, зарплату сотрудникам, многие из нас не получили никакой помощи от государства, так как не прошли по основному ОКВЭДУ, а те, кто имел право на государственную поддержку, прекратил ее получать в июне 2020 года. Для руководителей их центры являются единственным источником дохода. Также мы несём ответственность за наших сотрудников, для которых работа в наших центрах так же является единственным источником дохода. К сожалению, многим детским центрам пришлось закрыться, а те, кто остался, несут огромные убытки. Мы изо всех сил стараемся сохранить свои коллективы и остаться в живых, — говорится в тексте обращения.

При этом образовательные центры в других регионах уже начали работу: в Москве с 13 июля, в Ярославле с 5 августа, в Кургане с 10 июля. Работают детские центры в соседних городах — Иваново, Костроме, Владимире, Архангельске, Санкт Петербурге.

Подписавшие обращение просят Олега Кувшинникова разрешить открыться детским центрам дополнительного образования Вологодской области. Они обязуются работать с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в Вологодской области выросло до 2 743. Большая часть из них — 2320 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 394 человека, писал NewsVo.