«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать

12.08.2020 [Общество]

Руководители, сотрудники и родители 19 образовательных центров Вологодской области подписали обращение к губернатору Олегу Кувшинникову. Они считают действующие ограничительные меры неоправданными и просят разрешить им начать работать.

Согласно постановлению правительства Вологодской области №  907, с 3 августа разрешена работа ресторанов, спортивных клубов, бассейнов. Ранее были открыты детские сады, лагеря, торговые центры. Помимо этого в области проводятся массовые мероприятия такие как ЗаБег и Всероссийский детский фестиваль в «Корабелах Прионежья». Тем временем детские центры области, где занятия проводятся в малых группах и индивидуально, остаются закрытыми.

«С 27 марта 2020 года мы пытаемся существовать и сохранить наши организации, оплачиваем аренду, налоги, зарплату сотрудникам, многие из нас не получили никакой помощи от государства, так как не прошли по основному ОКВЭДУ, а те, кто имел право на государственную поддержку, прекратил ее получать в июне 2020 года. Для руководителей их центры являются единственным источником дохода. Также мы несём ответственность за наших сотрудников, для которых работа в наших центрах так же является единственным источником дохода. К сожалению, многим детским центрам пришлось закрыться, а те, кто остался, несут огромные убытки. Мы изо всех сил стараемся сохранить свои коллективы и остаться в живых, — говорится в тексте обращения.

 При этом образовательные центры в других регионах уже начали работу: в Москве с 13 июля, в Ярославле с 5 августа, в Кургане с 10 июля. Работают детские центры в соседних городах — Иваново, Костроме, Владимире, Архангельске, Санкт Петербурге.

Подписавшие обращение просят Олега Кувшинникова разрешить открыться детским центрам дополнительного образования Вологодской области. Они обязуются работать с соблюдением всех санитарных норм и требований. 

Число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в Вологодской области выросло до 2 743. Большая часть из них — 2320 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 394 человека, писал NewsVo.

Тэги: дополнительное образование, коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде задержали начальника департамента культуры области
27 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Вологде на улице Ярославской разбили ВАЗ, стоящий на подъезде к стройке детсада
Череповец вышел на первое место в области по общему количеству заболевших COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
10.08.2020 [Общество]

В Белозерске создали народную карту по свалкам и площадкам с ТКО

717
0
10.08.2020 [Экономика]

ЦБК под Вологдой станет перерабатывать отходы производства и продавать их на экспорт

1297
0
07.08.2020 [БлогоVO]

Вологда может лишиться ещё одного экологического каркаса в зоне между Ленинградской и Бывалово

1264
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области
Баскетболистка Александра Плясова из пензенской «Юности» перешла в команду «Вологда-Чеваката»
Управление образования Череповца возглавила Мария Барабанова
«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать
Пожар оставил пожилых супругов без крыши над головой в Устюжне
Обнародованы доходы руководителей подведомственных вологодскому правительству госучреждений
В Вологде задержали серийного похитителя алкоголя
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2690
0
11.08.2020 [БлогоVO]

Музыканты сыграли концерт в разрушенном храме Великого Устюга, чтобы собрать деньги на его восстановление

270
0
10.08.2020 [Обзор Прессы]

Непригодный для жизни дом в Узком переулке в Вологде несколько лет не признают аварийным

660
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика