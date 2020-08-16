На транспортной развязке под Вологдой ограничат движение с 17 по 20 августа

16.08.2020 [Общество]
На транспортной развязке под Вологдой ограничат движение с 17 по 20 августа

На пересечении обхода Вологды и автодороги Вологда — Медвежьегорск на четыре дня ограничат движение из-за ремонтных работ. С 17 по 20 августа дорожники будут выполнять фрезерование асфальта на съездах.

Ограничение будет действовать 17 августа, с 7 до 15 часов на въезде на обход Вологды в сторону Москвы со стороны Медвежьегорска, и с 15 до 20 часов на съезде с обхода Вологды со стороны Москвы в сторону Вологды.

18 августа, частично перекроют дорогу с 7 до 15 часов на съезде с обхода Вологды со стороны Москвы по направлению к Медвежьегорску и с 15 по 22 часов — на въезде на обход Вологды в сторону Москвы со стороны Вологды.

19 августа ограничение снова будет действовать с 7 до 22 часов. Только с 7 до 15 часов будет затруднено движение на въезде на обход Вологды в сторону Архангельска со стороны Медвежьегорска, а с 15 до 22 часов на съезде с обхода Вологды со стороны Архангельск в сторону  Вологды.

20 августа, с 7 до 15 частично перекроют въезд на обход Вологды в сторону Архангельска со стороны Вологды, а с 15 до 22 часов — съезд с обхода Вологды со стороны Архангельска по направлению к Медвежьегорску.

Ранее NewsVo писал, что вологодские автомобилисты критикуют новый кольцевой перекресток на пересечений улиц Конева и Можайского. Круговое движение заработало здесь с 15 августа. Опробовавшие его водители остались недовольны размерами перекрестка.

 

Тэги: ремонт дорог
Иллюстрация: пресс-служба Управления дороги «Холмогоры»

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