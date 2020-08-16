37 новых заболевших коронавирусом выявили в Вологодской области

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 37 пациентам. Больше всего новых случаев выявили в Вологде — 20 и Череповце — 13.

Также сообщается о двух новых заболевших в Шекснинском районе, по одному — в Вологодском и Нюксенском. Согласно данным оперштаба, за последние сутки нет ни выздоровевших, ни умерших.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 2 881 пациентам. Большая часть из них — 2 385 — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 30 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 466 человек.

По уровню заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек Вологодская область занимает последнее место в Северо-Западном федеральном округе. А по количеству выздоровевших Вологодчина с показателем 83% занимает второе место на северо-западе.

Вологодская область находится на втором этапе сняти ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями). При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходмио носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа. Соблюдение масочного режима контролируют правоохранительные органы. С начала эпидемии стражи порядка составили более 7000 протоколов на нарушителей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов, выздоровело 732 968 человек.

Накануне оперштаб привёл рекордные данные по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала лета. Диагноз COVID-19 поставили 43 пациентам, писал NewsVo.