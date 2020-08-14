Вологодская область получит почти 100 млн федеральных рублей на помощь медучреждениям

14.08.2020 [Общество]

Правительство РФ выделило 94,5 млн рублей Вологосдкой области на поддержку медучреждений. Финансирование идёт из Резервного фонда.

Соответствующее распоряжение за подписью главы правительства Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров. Согласно документу, на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений по всей стране выделено 47,5 млрд. рублей. Средства распределены между регионами и позволят компенсировать часть затрат, понесенных в связи с коронавирусом.

Мишустин отметил, что пандемия COVID-19 увеличила нагрузку на систему обязательного медстрахования. Поскольку расходы больниц и поликлиник на лечение новой инфекции выросли, снизился их доход из-за приостановки плановой помощи. Для выравнивания этого дисбаланса правительство выступило с инициативой оказать поддержку системе ОМС и направить дополнительные средства медицинским организациям.  

По уровню заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек Вологодская область занимает последнее место в Северо-Западном федеральном округе. На Вологодчине этот показатель составляет 227,4. Для сравнения, в Мурманской — 1513,9, в Архангельской области — 838,9, Республике Коми — 687,7, Санкт- Петербурге — 621,6. А по количеству выздоровевших Вологодчина с показателем 83% занимает второе место на северо-западе. Впереди нас только Архангельская область (90%).

Число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в регионе составляет 2 801. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 402 человека.

Ранее стало известно о регистрации российской вакцины против коронавируса совместной разработки Центра имени Гамалеи и Минобороны под названием «Спутник V». Причём она стала первой в мире зарегистрироанной вакциной от COVID-19. Сомнения в безопасности препарата сразу выразили главный национальный эксперт Соединенных Штатов по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, а также Всемирная организация здравоохранения. Однако глава российского минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что критика зарубежны коллег безосновательна. Первые прививки, по словам министра, сделают медикам и группам риска.  

Эта  вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Как писал NewsVo, «Спутник V» прошел пока только две стадии испытаний. Минздрав планирует провести еще и третью фазу испытаний, однако регистрация дает возможноть прививать людей до ее окончания.  

 

Тэги: здравоохранение, коронавирус, финансирование

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