Первую партию вакцины от коронавируса выпустят в России в течение двух недель

12.08.2020 [Общество]

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Речь идет о совместной разработке Центра имени Гамалеи и Минобороны под названием «Спутник V».

Первые прививки, по словам Мурашко, сделают медикам и группам риска. Сам министр заявил, что планирует вакцинироваться в августе. Он добавил, что производство вакцины будет ориентировано на внутренний рынок, сообщает «Интерфакс». 

О регистрации вакцины стало известно накануне. Причём она стала первой в мире зарегистрироанной вакциной от COVID-19. Сомнения в безопасности препарата сразу выразили главный национальный эксперт Соединенных Штатов по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, а также Всемирная организация здравоохранения.

Однако глава российского минздрава сегодня на пресс-конференции подчеркнул, что критика зарубежны коллег безосновательна. Кроме того, добавил он, в настоящий момент ведется разработка приложения, с помощью которого привитые пациенты смогут сообщать о своем самочувствии.  

Вакцина прошла пока только две стадии испытаний. Минздрав планирует провести еще и третью фазу испытаний, однако регистрация дает возможноть прививать людей до ее окончания. В широкий гражданский оборот препарат поступит с 1 января 2021 года. 

Разработанная в центре Гамалеи вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 123 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.

Число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в Вологодской области выросло до 2 743. Большая часть из них — 2320 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 394 человека, писал NewsVo.

Тэги: коронавирус

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