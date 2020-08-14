Директор мусоросортировки под Грязовцем назвал объемы подходящих для вторичной переработки отходов

Через мусоросортировочный комплекс в Грязовецком районе ежегодно проходит порядка 9 000 тонн отходов. Из них около 360 тонн доступно для вторичной переработки. Об этом сообщил директор объекта Александр Киселев.

На предприятии из отходов отбирается 67 наименований полезных фракций: различные пластмассы, пластик, картон. Они сортируются по видам и цветам. Далее реализуются предприятиям, которые перерабатывают вторсырье.

Остальные отходы размещают на полигоне ТКО. Проектная мощность площадки позволит использовать её для захоронения отходов еще 10-15 лет, сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее NewsVo писал о планах властей построить экотехнопарк в Великоустюгском районе. На нём будет осуществляться сортировка, переработка и захоронение отходов. Великоустюгский район находится примерно в 200 километрах от прославившегося на всю страну архангельского Шиеса. Здесь вблизи железнодорожной станции также должен был появиться экотехнопарк. Однако после масштабных протестов местных жителей стройку остановили. В этих акциях участвовали и жители Великоустюгского района.