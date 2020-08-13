В Вологде назначили нового главу избиркома

13.08.2020 [Политика]

Экс-заместитель мэра Вологды Александр Груздев возглавил избирательную комиссию областной столицы. Предыдущий председатель комиссии Максим Зуев уволился по собственному желанию.

«Постановлением региональной избирательной комиссии Груздев Александр Александрович, член ТИК города Вологды с правом решающего голоса, назначен новым председателем территориальной избирательной комиссии города Вологды», — говорится в заявлении областного избиркома. 

До 2011 года Груздев 16 лет работал в ВИПЭ ФСИН России в должностях старшего преподавателя, доцента и начальника кафедры физической культуры. Затем он ушёл работать в городскую администрацию, где несколько раз менял должности: был заместителем главы Вологды, начальником департамента гуманитарной политики, заместителем мэра по соцвопросам. Четыре года он возглавлял управление физической культуры, потом стал руководителем управления образования. Он уволился из администрации в мае 2017 года.

Днём ранее главу избиркома поменяли и в Череповце. Новым председателем ТИК назначили Лину Коробейникову. На этот пост она перешла с должности начальника управления образования мэрии. Ранее череповецкий избирком возглавлял Сергей Шахомиров. Ещё в июле он занимался организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.

О причинах его отставки официально ничего не сообщается. В сети пишут, что она связана именно с итогами этого плебисцита в городе металлургов. В Череповце при явке 48,1 % за поправки проголосовали 66,77 % избирателей, 32,52 % пришедших на участки выступили против изменений. Это самый низкий уровень поддержки по области, писал NewsVo.  

Тэги: избирком, выборы

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