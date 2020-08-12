В Череповце за месяц до выборов заменили главу избиркома

Новым председателем территориальной избирательной комиссии Череповца стала Лина Коробейникова. На этот пост она перешла с должности начальника управления образования мэрии.

«Лина Коробейникова с сегодняшнего дня переходит на работу в ТИК. Она стала председателем избирательной комиссии Череповца», — сообщил мэр города металлургов Вадим Германов, не уточнив деталей.

Ранее череповецкий избирком возглавлял Сергей Шахомиров. Ещё в июле он занимался организацией голосования по поправкам к Конституции РФ. О причинах его отставки официально ничего не сообщается. В сети пишут, что она связана именно с итогами этого плебисцита в городе металлургов.

В Череповце при явке 48,1 % за поправки проголосовали 66,77 % избирателей, 32,52 % пришедших на участки выступили против изменений. Это самый низкий уровень поддержки по области.

В отставку ранее ушёл и глава избиркома Вологды Максим Зуев. Он сообщил, что решил вернуться к адвокатской деятельности. Кандидатуру председателя вологодской ТИК определит 13 августа областной избирком.

Ранее NewsVo писал, что вместо Коробейниковой управление образования Череповца возглавила Мария Барабанова, которая ранее работала здесь в должности зама.