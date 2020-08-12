Управление образования Череповца возглавила Мария Барабанова

Начальником управления образования Череповца стала Мария Барабанова. Ранее эту должность занимала Лина Коробейникова. Свой пост она покинула после назначения председателем территориальной избирательной комиссии.

«И Мария Геннадьевна, и Лина Валерьевна показали великолепные организаторские способности и лидерские качества. Уверен, новые задачи и вызовы будут им по плечу!» — приводит cherinfo.ru слова мэра Череповца Вадима Германова

Ранее Мария Барабанова была заместителем начальника управления образования.

Накануне NewsVo писал, что начальником управления архитектуры и градостроительства Череповца назначили Антона Аникина. Ранее он работал в департаменте градостроительства Вологды на позиции зместителя начальника, а позже стал гендиректором «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды».