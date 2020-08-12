Управление образования Череповца возглавила Мария Барабанова

12.08.2020 [Политика]

Начальником управления образования Череповца стала Мария Барабанова. Ранее эту должность занимала Лина Коробейникова. Свой пост она покинула после назначения председателем территориальной избирательной комиссии.

«И Мария Геннадьевна, и Лина Валерьевна показали великолепные организаторские способности и лидерские качества. Уверен, новые задачи и вызовы будут им по плечу!» — приводит cherinfo.ru слова мэра Череповца Вадима Германова

Ранее Мария Барабанова была заместителем начальника управления образования.

Накануне NewsVo писал, что начальником управления архитектуры и градостроительства Череповца назначили Антона Аникина. Ранее он работал в департаменте градостроительства Вологды на позиции зместителя начальника, а позже стал гендиректором «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды».  

Тэги: Череповец, муниципальная власть

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде задержали начальника департамента культуры области
27 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Вологде на улице Ярославской разбили ВАЗ, стоящий на подъезде к стройке детсада
Череповец вышел на первое место в области по общему количеству заболевших COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
12.08.2020 [Политика]

Обнародованы доходы руководителей подведомственных вологодскому правительству госучреждений

716
0
12.08.2020 [Общество]

Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области

360
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области
Баскетболистка Александра Плясова из пензенской «Юности» перешла в команду «Вологда-Чеваката»
Управление образования Череповца возглавила Мария Барабанова
«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать
Пожар оставил пожилых супругов без крыши над головой в Устюжне
Обнародованы доходы руководителей подведомственных вологодскому правительству госучреждений
В Вологде задержали серийного похитителя алкоголя
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2690
0
11.08.2020 [БлогоVO]

Музыканты сыграли концерт в разрушенном храме Великого Устюга, чтобы собрать деньги на его восстановление

270
0
10.08.2020 [Обзор Прессы]

Непригодный для жизни дом в Узком переулке в Вологде несколько лет не признают аварийным

660
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика