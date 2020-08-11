Главным архитектором Череповца стал работавший в администрации Вологды Антон Аникин

Начальником управления архитектуры и градостроительства Череповца назначили Антона Аникина. Ранее он работал в департаменте градостроительства Вологды на позиции зместителя начальника, а позже стал гендиректором «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды».

«В Череповце перед ним стоят амбициозные задачи. Через два года будет открыто движение по новому мосту через Шексну, начнется освоение восточной части Зашекснинского района. Продолжается строительство набережной от Ягорбского моста до Октябрьского. Какими мы увидим новые микрорайоны, как будет выглядеть Череповец — зависит в первую очередь от работы управления архитектуры. Главная задача — создание красивого и комфортного города с дружелюбной инфраструктурой. Считаю, что такая задача Антону Анатольевичу по плечу», — приводит официальный сайт Череповца комментарий мэра Вадима Германова по поводу назначения.

Антону Аникину 37 лет. Он архитектор по образования — учился в вологодском Политехе. Будучи замом начальника в вологодском департаменте, Аникин не раз становился героем публикаций на NewsVo.