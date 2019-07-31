Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца из-за разногласий с одним из городских застройщиков. Об этом сообщает «Череповецкая истина».

По данным издания, речь идет о владельце строительных компаний Петре Кудрявцеве. Еще в 2015 году бизнесмен получил право застраивать микрорайон №10 (улицы Данилова, Горького, переулок Ухтомского).

- Был закрытый градостроительный совет, на котором Петр Михайлович Кудрявцев представил план застройки. А там сплошные «человейники» по 20 этажей. И почти никакой инфраструктуры. Поздняков очень жестко этому оппонировал, - сообщил «Череповецкой истине» источник в мэрии.

Главный архитектор Череповца начал настаивать на переделке готового проекта, что не понравилось строителям.

Официально до 8 августа Денис Поздняков в отпуске. Корреспонденту Newsvo он не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем уходе.

- Да, такой совет архитектурный действительно был, вопрос непростой (...) Я пока отдыхаю. Я думаю, - сказал Поздняков.

Как ранее сообщал Newsvo, Денис Поздняков занял должность начальника управления архитектуры Череповца, выиграв конкурс, в ноябре прошлого года.