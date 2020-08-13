Торговца «старинными» монетами взяли под стражу в Вологде

Вологодский городской суд арестовал 52-летнего уроженца Оренбургской области, которого обвиняют в мошенничестве. Мужчина торговал на Кремлёвской площади монетами, которые выдавал за старинные. У одного из покупателей он смог выманить более 40 тысяч рублей.

«Органами следствия установлено, что в один из дней лета мужчина в Кремлевском саду убедил вологжанина приобрести „старинные“ монеты на сумму 41 000 рублей, которая является для потерпевшего значительной», — сообщает прокуратура Вологды, представители которой участвовали в заседании по выбору меры пресечения.

Учитывая инкриминируемую мужчине статью, «характеризующие данные на обвиняемого», а также мнение гособвинителя, суд принял решение об аресте мужчины на время следствия по делу.

Ранее NewsVo писал, что уже шестеро жителей Череповца стали жертвами мошенников, пытаясь воспользоваться интим-услугами. Последний случай произошел с приезжим молодым человеком. В городе металлургов он работает вахтовым методом. Ни денег, ни услуг, заказанных ещё в конце июля, он до сих пор не получил и обратился в полицию.