Пользователи интим-услуг «попались на удочку» мошенников в Череповце

Уже шестеро жителей Череповца стали жертвами мошенников, пытаясь воспользоваться интим-услугами. Последний случай произошел с приезжим молодым человеком. В городе металлургов он работает вахтовым методом. Ни денег, ни услуг, заказанных ещё в конце июля, он до сих пор не получил и обратился в полицию.

На секс-развлечения 25-летнего вахтовика, потянуло после распития алкоголя на съемной квартире. В интернете он нашел несколько сайтов с рекламой услуг интима, выбрал один из них и позвонил по указанному номеру.

«Мужчина на том конце провода предложил заявителю на выбор различные услуги по различной стоимости. Остановившись на одном из вариантов стоимостью 1500 рублей заявитель, по требованию мужчины перевел на указанный им банковский счет сначала 800 рублей и потом еще 700 рублей. Потом оппонент сообщил, что у него не прошли платежи и потребовал заявителя еще раз оплатить, но уже все сумму целиком 1500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

В течение нескольких дней злоумышленник просил молодого человека переводить деньги на различные банковские счета, ссылаясь на блокировку переводов системой и обещая все вернуть после восстановления ее работы.

«В итоге сумма ущерба составила порядка 25000 рублей. Когда заявитель потребовал вернуть деньги обратно, то услышал в свой адрес оскорбления, после этого мужчина обратился в полицию», — отмечают в ведомстве.

Этот молодой человек оказался уже шестым пострадавшим. Полиция возбудила уголовные дела по всем заявлениям. Расследование ведётся по статье 159 УК РФ «Мошенничество».