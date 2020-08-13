Власти взяли на спецучёт дома в границах зон ЧС

13.08.2020 [Общество]

Чиновники составляют перечень домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций на основе единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Это позволит пострадавшим от стихийных бедствий жителям быстрее и проще получить новое жилье.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, учтённые таким образом дома, будут обследованы в кратчайшие сроки и оперативно могут быть признаны непригодными для проживания. Самим пострадавшим не придётся подавать документы в различные комиссии.

По данным Кадастровой палаты по Вологодской области на 1 августа 2020 года в ЕГРН внесены данные о трёх зонах затопления и трёх зонах подтопления на территории Великоустюгского муниципального района.

В границах таких зон запрещается размещение кладбищ, мусорных полигонов, использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв. Также запрещается размещение новых населённых пунктов и капитальное строительство без обеспечения инженерной защиты таких населённых пунктов от затопления и подтопления.

Тэги: паводок, новое жилье, ЧС

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