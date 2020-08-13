Памятник меценату Христофору Леденцову установят в Вологде

В Вологде стартовало голосование за место для установки памятника знаменитому вологжанину XIX века, купцу и меценату Христофору Леденцову. На выбор представлены семь локаций, в основном, в историческом центре города.

Среди предлагаемых мест для скульптуры — Сергея Орлова, 6 — возле ВоГУ; пересечение улиц Ленина и Зосимовской — у библиотеки; Торговая площадь; место возле храма Казанской иконы Божией Матери; площадка у здания вечерней школы № 1; территория возле скульптуры «птица-говорун». Седьмой вариант для размещения памятника — микрорайон Прибрежный, где одна из улиц с 2005 года носит имя Христофора Леденцова.

«В 2022 году отмечается юбилей предпринимателя и мецената Христофора Леденцова. Сейчас мы вместе с жителями должны выбрать место для установки памятника. Далее приступим к разработке проекта самого монумента. Места оценивались по своему историческому и градостроительному значению», — говорит замначальника департамента градостроительства администрации Вологды Александр Борисовский, слова которого приводит пресс-служба муниципалитета.

Голосование идёт на официальном сайте городской администрации. Оно продлится в течение двух недель.

Христофор Семёнович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования».

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», всё своё громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу. Гранты на исследования из этох денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».