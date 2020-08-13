Памятник меценату Христофору Леденцову установят в Вологде

13.08.2020 [Общество]

В Вологде стартовало голосование за место для установки памятника знаменитому вологжанину XIX века, купцу и меценату Христофору Леденцову. На выбор представлены семь локаций, в основном, в историческом центре города.

Среди предлагаемых мест для скульптуры — Сергея Орлова, 6 — возле ВоГУ; пересечение улиц Ленина и Зосимовской — у библиотеки; Торговая площадь;  место возле храма Казанской иконы Божией Матери;  площадка у здания вечерней школы № 1;  территория возле скульптуры «птица-говорун».  Седьмой вариант для размещения памятника — микрорайон Прибрежный, где одна из улиц с 2005 года носит имя Христофора Леденцова.

«В 2022 году отмечается юбилей предпринимателя и мецената Христофора Леденцова. Сейчас мы вместе с жителями должны выбрать место для установки памятника. Далее приступим к разработке проекта самого монумента. Места оценивались по своему историческому и градостроительному значению», — говорит замначальника департамента градостроительства администрации Вологды Александр Борисовский, слова которого приводит пресс-служба муниципалитета.

Голосование идёт на официальном сайте городской администрации. Оно продлится в течение двух недель.

Христофор Семёнович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования». 

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», всё своё громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу.  Гранты на исследования из этох денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».

Тэги: памятники, христофор леденцов, скульптуры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Начальника департамента культуры Вологодской области подозревают в крупном мошенничестве
Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
В Вологде на улице Ярославской разбили ВАЗ, стоящий на подъезде к стройке детсада
Череповец вышел на первое место в области по общему количеству заболевших COVID-19
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
13.08.2020 [Общество]

Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца

1856
0
12.08.2020 [Общество]

Первую партию вакцины от коронавируса выпустят в России в течение двух недель

928
0
13.08.2020 [Общество]

Ещё 29 человек заразились коронавирусом в Вологодской области

1088
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде назначили нового главу избиркома
Вологодский губернатор поторопил строителей набережной в Тотьме со сроками сдачи
Kia Rio сбила ребёнка во дворах Череповца
Трём вологодским предприятиям разрешили экспортировать продукцию в ЕАЭС
Торговца «старинными» монетами взяли под стражу в Вологде
Вологодский финалист «Умников и умниц» поступил в МГИМО
Рабочие ускорят ремонт дороги Сокол-Харовск-Вожега
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

766
0
13.08.2020 [БлогоVO]

Мусорного бака нету у нас в районе километра. А счёта присылают

30
0
12.08.2020 [Обзор Прессы]

Все говорят, что в Москве снова введут карантин в сентябре

36163
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика