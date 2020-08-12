Чиновника Череповецкого района оштрафовали за медлительность в работе с гражданами

Суд оштрафовал начальника управления строительства и ЖКХ администрации Череповецкого района за промедление в предоставлении муниципальной услуги. Он в срок не рассмотрел заявление о признании жилых помещений жилищного фонда непригодными для проживания. В итоге люди пожаловались на него в прокуратуру.

Специалисты обследовали жилище ещё в марте 2020 года и составили заключение о наличии оснований для признания его непригодным для проживания.

«Вместе с тем, постановление администрации района по результатам работы комиссии не издано, заявителю не направлено. Срок предоставления муниципальной услуги нарушен более чем на 70 дней», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорное ведомство внесено представление руководителю администрации района, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Права заявителя восстановлены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, суд привлек начальника управления к административной ответственности. Ему придётся заплатить 3000 рублей штрафа.

Ранее NewsVo писал, что администрация сельского поселения Нижнеслободское Вожегодского района области установила тактильную мнемосхему на входе в здание муниципалитета. Чиновники сделали это после получения письма из прокуратуры.