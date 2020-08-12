На входе в здание администрации вожегодского села повесили мнемосхему для слепых

12.08.2020 [Общество]

Администрация сельского поселения Нижнеслободское Вожегодского района области установила тактильную мнемосхему на входе в здание муниципалитета. Чиновники сделали это после получения письма из прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило нарушение в области соблюдения прав инвалидов по зрению во время проверки публичных учреждений района.

«По результатам проверки прокуратурой района главе сельского поселения Нижнеслободское внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, тактильная мнемосхема установлена», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что вскоре у здания администрации поселка Кадуй появится пандус. К его возведению местных чиновников обязал суд по иску прокуратуры.

Тэги: инвалиды, доступная среда, муниципальная власть

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