Администрации Кадуя по суду пришлось возводить пандус у входа в свое здание

Вскоре у здания администрации поселка Кадуй появится пандус. К его возведению местных чиновников обязал суд по иску прокуратуры.

Надзорное ведомство при проведении проверки ранее пришло к выводу, что вход в здание муниципалитета «не приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: входные лестницы не оборудованы пандусом для беспрепятственного доступа маломобильных групп (инвалидов)». Кадуйский районный суд с прокурорами согласился.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, орган местного самоуправления уже начал работы по установке пандуса. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.