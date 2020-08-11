Администрации Кадуя по суду пришлось возводить пандус у входа в свое здание

11.08.2020 [Общество]

Вскоре у здания администрации поселка Кадуй появится пандус. К его возведению местных чиновников обязал суд по иску прокуратуры.

Надзорное ведомство при проведении проверки ранее пришло к выводу, что вход в здание муниципалитета «не приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: входные лестницы не оборудованы пандусом для беспрепятственного доступа маломобильных групп (инвалидов)». Кадуйский районный суд с прокурорами согласился. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, орган местного самоуправления уже начал работы по установке пандуса.  Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

Тэги: пандус, муниципальная власть, прокуратура, доступная среда

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