Стало известно о 29-м умершем от COVID-19 в Вологодской области

29-м пациентом, который скончался после заражения коронавирусной инфекцией в Вологодской области, стал 63-летний житель Великого Устюга. Мужчина страдал сопутствующими заболеваниями.

Как сообщает оперштаб, из-за COVID-19 у устюжанина началась пневмония, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в Вологодской области выросло до 2 743. Большая часть из них — 2320 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 394 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде выявили повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.