Баскетболистка Александра Плясова из пензенской «Юности» перешла в команду «Вологда-Чеваката»

«Вологда-Чеваката» подписала контракт с ещё одним новичком, баскетболисткой Александрой Плясовой.



Минувший сезон эта центровая провела в клубе-бронзовом призёре Суперлиги 2 пензенской «Юности». Она провела за клуб 38 матчей сезона, набирая в среднем по 13,7 очка и делая 9,4 подбора за игру.



До этого Александра отыграла сезон в Премьер-лиге за московское «Динамо», куда перешла тоже из «Юности», а ещё раньше в её карьере были «Ростов-Дон-ЮФУ» и «Пересвет».

Ранее NewsVo писал, что вологодская баскетболистка Анна Скамьина остаётся с «пчёлками». Предстоящий сезон уже станет девятым в составе клуба для опытного защитника. Воспитанница вологодской школы баскетбола, Анна прошла все ступени клуба, от СДЮШОР в сезоне 2013/14 до главной команды.