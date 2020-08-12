Баскетболистка Александра Плясова из пензенской «Юности» перешла в команду «Вологда-Чеваката»

12.08.2020 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» подписала контракт с ещё одним новичком, баскетболисткой Александрой Плясовой.

Минувший сезон эта центровая провела в клубе-бронзовом призёре Суперлиги 2 пензенской «Юности». Она провела за клуб 38 матчей сезона, набирая в среднем по 13,7 очка и делая 9,4 подбора за игру.

До этого Александра отыграла сезон в Премьер-лиге за московское «Динамо», куда перешла тоже из «Юности», а ещё раньше в её карьере были «Ростов-Дон-ЮФУ» и «Пересвет».

Ранее NewsVo писал, что вологодская баскетболистка Анна Скамьина остаётся с «пчёлками». Предстоящий сезон уже станет девятым в составе клуба для опытного защитника. Воспитанница вологодской школы баскетбола, Анна прошла все ступени клуба, от СДЮШОР в сезоне 2013/14 до главной команды.

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол

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